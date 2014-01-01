Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 400 Число зубцов 10

Диск сцепления. d400*50.8*10 (к маховику) 3.40039 DT Производитель: DT. Номер: 3.40039 Номера аналогов: 340039, 0690878KM, 3400013200, 81303010299, 1862303031. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.