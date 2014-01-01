Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 430 Число зубцов 10

Запчасть Диск сцепления МАН (430mm) представлена по производителю DT с артикулом 340028. У данной детали есть аналоги с номерами: 3430145100, 0690569KM, 81303010582, 1878080034, 343014510. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.