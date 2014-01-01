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Диск сцепления 430WGTZ 2' -10N MAN TGA/TGS/TGX/Neoplan 3.40026 артикул 340026 DT SPARE PARTS в Алматы

340026 DT SPARE PARTS Диск сцепления 430WGTZ 2' -10N MAN TGA/TGS/TGX/Neoplan 3.40026
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 340026
Наименование Диск сцепления 430WGTZ 2' -10N MAN TGA/TGS/TGX/Neoplan 3.40026
для оригинального номера 81.30301.0575
Вес [г] 10158
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 430
Число зубцов 10
Запчасть диск сцепления 430WGTZ 2' 10N МАН ТГА/ТГС/ТГХ/Неоплан 3.40026 представлена по производителю DT с артикулом 3.40026 . У данной детали есть аналоги с номерами: 0690880KM, 082701000813, 1878002139, 1878038041, 340026, 343013710, 3430137100. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления 430WGTZ 2' 10N МАН ТГА/ТГС/ТГХ/Неоплан 3.40026, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления 430WGTZ 2' -10N MAN TGA/TGS/TGX/Neoplan 3.40026 DT SPARE PARTS с артикулом 340026 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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