Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 430 Число зубцов 10

Запчасть диск сцепления 430WGTZ 2' 10N МАН ТГА/ТГС/ТГХ/Неоплан 3.40026 представлена по производителю DT с артикулом 3.40026 . У данной детали есть аналоги с номерами: 0690880KM, 082701000813, 1878002139, 1878038041, 340026, 343013710, 3430137100. Детали сцеплений и комплекты сцеплений в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления 430WGTZ 2' 10N МАН ТГА/ТГС/ТГХ/Неоплан 3.40026, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные детали сцеплений и комплекты сцеплений с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.