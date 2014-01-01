Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 400 Число зубцов 10

Запчасть диск сцепления Ивеко/МАН (400mm) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 340025. У данной детали есть аналоги с номерами: 0690939KM, 0691295, 143380, 1862364031, 340002811, 3400028110, SK248003901. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск сцепления Ивеко/МАН (400mm), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.