|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|340025
|Наименование
|Диск сцепления IVECO/MAN (400mm)
|для оригинального номера
|81.30301.0346
|Вес [г]
|8055
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|400
|Число зубцов
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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