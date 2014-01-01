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Диск сцепления МАН Командор ТГА 430 мм 10 зубьев 3.40021 артикул 340021 DT SPARE PARTS в Алматы

340021 DT SPARE PARTS Диск сцепления МАН Командор ТГА 430 мм 10 зубьев 3.40021
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 340021
Наименование Диск сцепления МАН Командор ТГА 430 мм 10 зубьев 3.40021
для оригинального номера 81.30301.0569
Вес [г] 8125
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 430

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Диск сцепления МАН Командор ТГА 430 мм 10 зубьев 3.40021 DT SPARE PARTS с артикулом 340021 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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