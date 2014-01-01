Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 395

Запчасть Корзина сцепления МАН представлена по производителю DT с артикулом 340010. У данной детали есть аналоги с номерами: 1400215100, 81303050198, 81303050233, 81303059233, 3482000467, 083201000672. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.