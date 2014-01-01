Гарантия 2 года гарантии Диаметр [мм] 362

Запчасть диск сцепления (корзина) представлена по производителю DT с артикулом 3.40001. У данной детали есть аналоги с номерами: 340001, 022084, 340001EX, 1360209100, 81303050201, 81303059201, 3482120031. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск сцепления (корзина) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.