|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337145
|Наименование
|Датчик АБС Ман Тга Тгс левый L=1800 мм
|для оригинального номера
|81.27120.6169
|Сторона установки
|передний мост слева
|Вес [г]
|115
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|3.37146
|Длина [мм]
|1900
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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