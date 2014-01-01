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Датчик АБС Ман Тга Тгс левый L=1800 мм артикул 337145 DT SPARE PARTS в Алматы

337145 DT SPARE PARTS Датчик АБС Ман Тга Тгс левый L=1800 мм
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337145
Наименование Датчик АБС Ман Тга Тгс левый L=1800 мм
для оригинального номера 81.27120.6169
Сторона установки передний мост слева
Вес [г] 115
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 3.37146
Длина [мм] 1900
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик АБС Ман Тга Тгс левый L=1800 мм DT SPARE PARTS с артикулом 337145 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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