Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 2150

Запчасть датчик ЕБС L=2150±20 правый (Knorr-Bremse:0486000257N00) МАН 3.37144 представлена по производителю DT с артикулом 3.37144. У данной детали есть аналоги с номерами: 337144, 81271206164, 0486000257N00, 81271206110, 81271206138. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик ЕБС L=2150±20 правый (Knorr-Bremse:0486000257N00) МАН 3.37144 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.