|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337144
|Наименование
|Датчик EBS L=2150±20 правый (Knorr-Bremse:0486000257N00) MAN 3.37144
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [г]
|114
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|2150
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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