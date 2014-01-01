Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 2150

Запчасть датчик АБС 2150 mm представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.37143. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС 2150 mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.