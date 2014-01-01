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Датчик ABS Ман Тга Тгс Тгх угловой левый L= 500 мм артикул 337142 DT SPARE PARTS в Алматы

337142 DT SPARE PARTS Датчик ABS Ман Тга Тгс Тгх угловой левый L= 500 мм
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337142
Наименование Датчик ABS Ман Тга Тгс Тгх угловой левый L= 500 мм
для оригинального номера 81.27120.6177
Сторона установки передний мост слева
Вес [г] 106
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 3.37032
Длина [мм] 1535

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик ABS Ман Тга Тгс Тгх угловой левый L= 500 мм DT SPARE PARTS с артикулом 337142 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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