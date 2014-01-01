Вес [г] 169 Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 3000

Запчасть датчик АБС L=3000 mm прямой задний правый представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.37136. У данной детали есть аналоги с номерами: Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС L=3000 mm прямой задний правый, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.