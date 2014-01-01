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Датчик АБС МАН ТГМ MAN TGM правый 2065 мм. артикул 337132 DT SPARE PARTS в Алматы

337132 DT SPARE PARTS Датчик АБС МАН ТГМ MAN TGM правый 2065 мм.
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337132
Наименование Датчик АБС МАН ТГМ MAN TGM правый 2065 мм.
для оригинального номера 81.27120.6187
Сторона установки передний мост справа
Вес [г] 93
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 2065
Если вы хотите купить датчик АБС МАН ТГМ МАН ТГМ правый 2065 мм., просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.37132. У данной детали есть аналоги с номерами: 81271206187 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик АБС МАН ТГМ MAN TGM правый 2065 мм. DT SPARE PARTS с артикулом 337132 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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