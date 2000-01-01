Ширина зева гаечного ключа 27 Размер резьбы M18 x 1,5 Количество втычных контактов 4

Запчасть датчик уровня масла МАН 4-серии ТГА (2000>) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.37129. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик уровня масла МАН 4-серии ТГА (2000>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.