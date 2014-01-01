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Датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 MAN/DAF/RVI 3.37114 артикул 337114 DT SPARE PARTS в Алматы

337114 DT SPARE PARTS Датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 MAN/DAF/RVI 3.37114
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337114
Наименование Датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 MAN/DAF/RVI 3.37114
Вес [г] 102,5
Гарантия 2 года гарантии
Длина болта под головкой [мм] 25
Напряжение [В] 24
Количество втычных контактов 4
Запчасть датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 МАН/Даф/Рено 3.37114 представлена по производителю DT с артикулом 337114. У данной детали есть аналоги с номерами: 337114 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 МАН/Даф/Рено 3.37114 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 MAN/DAF/RVI 3.37114 DT SPARE PARTS с артикулом 337114 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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