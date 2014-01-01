Длина болта под головкой [мм] 25 Напряжение [В] 24 Количество втычных контактов 4

Запчасть датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 МАН/Даф/Рено 3.37114 представлена по производителю DT с артикулом 337114. У данной детали есть аналоги с номерами: 337114 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости КПП Eaton Fuller FS8309 МАН/Даф/Рено 3.37114 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.