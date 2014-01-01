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Датчик спидометра MAN L-19.8mm 3.37113 артикул 337113 DT SPARE PARTS в Алматы

337113 DT SPARE PARTS Датчик спидометра MAN L-19.8mm 3.37113
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337113
Наименование Датчик спидометра MAN L-19.8mm 3.37113
Вес [г] 110
Гарантия 2 года гарантии
Длина болта под головкой [мм] 20
Напряжение [В] 24
Количество втычных контактов 4
Запчасть датчик спидометра МАН L 19.8mm 3.37113 представлена по производителю DT с артикулом 337113. У данной детали есть аналоги с номерами: 337113 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик спидометра МАН L 19.8mm 3.37113 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик спидометра MAN L-19.8mm 3.37113 DT SPARE PARTS с артикулом 337113 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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