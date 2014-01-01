|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337113
|Наименование
|Датчик спидометра MAN L-19.8mm 3.37113
|Вес [г]
|110
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина болта под головкой [мм]
|20
|Напряжение [В]
|24
|Количество втычных контактов
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик спидометра MAN L-19.8mm 3.37113 DT SPARE PARTS с артикулом 337113 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита