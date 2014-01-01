Длина болта под головкой [мм] 20 Напряжение [В] 24 Количество втычных контактов 4

Запчасть датчик спидометра МАН L 19.8mm 3.37113 представлена по производителю DT с артикулом 337113. У данной детали есть аналоги с номерами: 337113 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик спидометра МАН L 19.8mm 3.37113 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.