|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337112
|Наименование
|Датчик импульсный 3.37112 DT
|Вес [г]
|101
|Монтажная глубина [мм]
|18,6
|Гарантия
|2 года гарантии
|Версия
|4
|Размер резьбы
|M18 x 1,5
|DIN / ISO
|ISO 15170
|Количество втычных контактов
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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