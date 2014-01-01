Гарантия 2 года гарантии Версия 4 Размер резьбы M18 x 1,5 DIN / ISO ISO 15170 Количество втычных контактов 4

Запчасть датчик импульсный 3.37112 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.37112. У данной детали есть аналоги с номерами: 337112 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик импульсный 3.37112 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.