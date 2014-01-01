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Датчик импульсный 3.37112 DT артикул 337112 DT SPARE PARTS в Алматы

337112 DT SPARE PARTS Датчик импульсный 3.37112 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337112
Наименование Датчик импульсный 3.37112 DT
Вес [г] 101
Монтажная глубина [мм] 18,6
Гарантия 2 года гарантии
Версия 4
Размер резьбы M18 x 1,5
DIN / ISO ISO 15170
Количество втычных контактов 4
Запчасть датчик импульсный 3.37112 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.37112. У данной детали есть аналоги с номерами: 337112 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик импульсный 3.37112 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик импульсный 3.37112 DT DT SPARE PARTS с артикулом 337112 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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