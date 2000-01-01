Вес [г] 98 Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 3.37039 Длина [мм] 2140

Запчасть датчик АБС МАН МАН ТГМ ТГА ТГС ТГЛ длина 2065 мм прямой задний левый с креплением представлена по производителю DT с артикулом 337111. Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, MAN F2000, Ман Ф2000, Ман 4 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 096383, 337111, 4410322830, 4410322960, 75737, 81271206119, 81271206182. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик АБС МАН МАН ТГМ ТГА ТГС ТГЛ длина 2065 мм прямой задний левый с креплением, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.