|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337106
|Наименование
|Датчик ABS/EBS L=2550mm лев. MAN Bus NL/NG, Lion's City
|Вес [г]
|252
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|2550
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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