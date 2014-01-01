Длина [мм] 2550

Запчасть датчик АБС/ЕБС L=2550mm лев. МАН Автобус NL/NG Lion's City представлена по производителю DT с артикулом 3.37106. У данной детали есть аналоги с номерами: 337106 Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС/ЕБС L=2550mm лев. МАН Автобус NL/NG Lion's City на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.