Размер резьбы M18 x 1,5 Давление [бар] 15

Если вы хотите купить датчик давления Лиаз двигатель Ман D0836LOH 15 бар., просто позвоните нам! Применяется на MAN. С двигателями D0836. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 3.37093. У данной детали есть аналоги с номерами: 51274210247, 51274210263. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.