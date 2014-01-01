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Датчик давления системы выпуска ОГ MAN TGL/TGM/TGA/TGS/ 337092 DT артикул 337092 DT SPARE PARTS в Алматы

337092 DT SPARE PARTS Датчик давления системы выпуска ОГ MAN TGL/TGM/TGA/TGS/ 337092 DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337092
Наименование Датчик давления системы выпуска ОГ MAN TGL/TGM/TGA/TGS/ 337092 DT
Вес [г] 140,5
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 6,2
Расстояние между отверст. (мм) 99
Длина кабеля [мм] 390
Количество втычных контактов 3
Запчасть датчик давления системы выпуска ОГ МАН ТГЛ/ТГМ/ТГА/ТГС/337092 DT представлена по производителю DT с артикулом 337092. У данной детали есть аналоги с номерами: 337092 Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления системы выпуска ОГ МАН ТГЛ/ТГМ/ТГА/ТГС/337092 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления системы выпуска ОГ MAN TGL/TGM/TGA/TGS/ 337092 DT DT SPARE PARTS с артикулом 337092 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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