|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337092
|Наименование
|Датчик давления системы выпуска ОГ MAN TGL/TGM/TGA/TGS/ 337092 DT
|Вес [г]
|140,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|6,2
|Расстояние между отверст. (мм)
|99
|Длина кабеля [мм]
|390
|Количество втычных контактов
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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