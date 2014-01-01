Ø отверстия [мм] 6,2 Расстояние между отверст. (мм) 99 Длина кабеля [мм] 390 Количество втычных контактов 3

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