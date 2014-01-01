|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337090
|Наименование
|Датчик давления масла MAN TGA в корпус масляного фильтра
|Вес [г]
|127
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Длина [мм]
|58,5
|Точка включения до [бар]
|6
|Размер резьбы
|M18 x 1,5
|Количество втычных контактов
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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