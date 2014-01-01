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/ Dt Spare Parts 337090 Датчик давления масла MAN TGA в корпус масляного фильтра

Датчик давления масла MAN TGA в корпус масляного фильтра артикул 337090 DT SPARE PARTS в Алматы

Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 337090 Наименование Датчик давления масла MAN TGA в корпус масляного фильтра Вес [г] 127 Гарантия 2 года гарантии Ширина зева гаечного ключа 27 Длина [мм] 58,5 Точка включения до [бар] 6 Размер резьбы M18 x 1,5 Количество втычных контактов 3 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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