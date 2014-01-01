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Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет) артикул 337048 DT SPARE PARTS в Алматы

337048 DT SPARE PARTS Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337048
Наименование Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет)
Вес [г] 292
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 22
Длина кабеля [мм] 620
Размер резьбы M20 x 1,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет) DT SPARE PARTS с артикулом 337048 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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