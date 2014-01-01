|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337048
|Наименование
|Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет)
|Вес [г]
|292
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ширина зева гаечного ключа
|22
|Длина кабеля [мм]
|620
|Размер резьбы
|M20 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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