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/ Dt Spare Parts 337048 Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет)

Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет) артикул 337048 DT SPARE PARTS в Алматы

Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 337048 Наименование Датчик азота NOx MAN TGA TGS TGX 51154080015 (повреждена защелка, на работу не влияет) Вес [г] 292 Гарантия 2 года гарантии Ширина зева гаечного ключа 22 Длина кабеля [мм] 620 Размер резьбы M20 x 1,5 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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