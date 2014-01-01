Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 337041 Наименование Блок предохранителей MAN 2/3-серия 337041 DT Вес [г] 1830 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть блок предохранителей МАН 2/3-серия 337041 DT представлена по производителю DT с артикулом 337041. Применяется на MAN, Ман, Ман 3 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 337041, 812544460, 81254446060. Реле в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить блок предохранителей МАН 2/3-серия 337041 DT, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные реле с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.