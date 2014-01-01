|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337039
|Наименование
|Датчик АБС МАН ТГА задний правый 2065 мм
|для оригинального номера
|81.27120.6183
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [г]
|90
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|3.37111
|Длина [мм]
|2160
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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