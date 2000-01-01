парные номера артикулов 3.37164 Длина [мм] 2100

Запчасть датчик АБС правый 2000 мм прямой представлена по производителю DT с артикулом 3.37037. У данной детали есть аналоги с номерами: 337037, 0486001041, 81271206147. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС правый 2000 мм прямой на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.