Длина [мм] 2025

Запчасть датчик АБС 2000 мм угловой представлена по производителю DT с артикулом 3.37033. У данной детали есть аналоги с номерами: 337033, ZX102015, 81271206039, 81271206007, 81271206045, 81271206017, 0486000241000. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС 2000 мм угловой на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.