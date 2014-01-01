|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337030
|Наименование
|Датчик ABS правый L=1850 mm MAN TGA/TGS/TGX 337030, DT
|для оригинального номера
|81.27120.6174
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [г]
|111
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|3.37029
|Длина [мм]
|1850
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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