Вес [г] 111 Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 3.37029 Длина [мм] 1850

Запчасть датчик АБС правый L=1850 mm МАН ТГА/ТГС/ТГХ 337030 DT представлена по производителю DT с артикулом 337030. У данной детали есть аналоги с номерами: 337030, 81271206174, 0486000252N00, 81271206100, 81271206134. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС правый L=1850 mm МАН ТГА/ТГС/ТГХ 337030 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.