|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337029
|Наименование
|Датчик EBS L=1850 лев. MAN TGA/TGS/TGX
|Вес [г]
|123
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|3.37030
|Длина [мм]
|1850
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик EBS L=1850 лев. MAN TGA/TGS/TGX DT SPARE PARTS с артикулом 337029 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита