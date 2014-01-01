Длина [мм] 910 Сопротивление [Ом] 930 Количество втычных контактов 2

Запчасть датчик частоты вращения коленвала МАН D2866/76/40/42 D083@ представлена по производителю DT с артикулом 3.37027. У данной детали есть аналоги с номерами: 0281002426, 24859, 23200076, 51271200014. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик частоты вращения коленвала МАН D2866/76/40/42 D083@, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.