Вес [г] 144 Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 2050

Запчасть датчик АБС 2000 мм угловой представлена по производителю DT с артикулом 3.37023. У данной детали есть аналоги с номерами: 337023, ZX101563, 81271206042, 81271206048, 81271206008, 81271206070, 81271206155. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС 2000 мм угловой на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.