Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 337022 Наименование Датчик ABS L=2000 мм , угловой F 7/8/9, G/M/F 90, M/F 2000 L=2030 mm

Запчасть датчик АБС L=2000 мм угловой F 7 8/9 G/M/F 90 M/F 2000 L=2030 mm представлена по производителю DT с артикулом 3.37022. У данной детали есть аналоги с номерами: 337022, 337022OEM, 0486000049000, 0486000049181, 0486000238, 0486000238N00, 81271206071. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик АБС L=2000 мм угловой F 7 8/9 G/M/F 90 M/F 2000 L=2030 mm на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.