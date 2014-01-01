Диаметр [мм] 4 Длина [мм] 650 Длина кабеля [мм] 460 Количество втычных контактов 2

Запчасть датчик температуры 337018 D представлена по производителю DT с артикулом 337018. У данной детали есть аналоги с номерами: 337018, 81274210264, 022181, 81274210253, 81274210242, 81274210237, 200173. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры 337018 D на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.