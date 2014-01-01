Ø отверстия [мм] 6,5 Расстояние между отверст. (мм) 48,4 Длина [мм] 435 Количество втычных контактов 3

Запчасть датчик давления воздуха представлена по производителю DT с артикулом 3.37017. У данной детали есть аналоги с номерами: 337017, 51274210181, 51274210173, N1014009995. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления воздуха на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.