|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337017
|Наименование
|Датчик давления воздуха
|Вес [г]
|137
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|6,5
|Расстояние между отверст. (мм)
|48,4
|Длина [мм]
|435
|Количество втычных контактов
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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