|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337013
|Наименование
|Датчик температуры MAN F2000/TGA/SG/SU'/SR/NL/NG/ND/NM/EL/U'L/RH/Lions/Neoplan
|для оригинального номера
|81.27420.0085
|Вес [г]
|29
|Гарантия
|2 года гарантии
|область температуры от [°C]
|-30
|Диапазон температуры до [°C]
|130
|Размер резьбы
|M14 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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