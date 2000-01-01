Гарантия 2 года гарантии область температуры от [°C] -30 Диапазон температуры до [°C] 130 Размер резьбы M14 x 1,5

Запчасть датчик температуры МАН ф2000/ТГА/SG/SU'/SR/NL/NG/ND/NM/EL/U'L/RH/Lions/Неоплан представлена по производителю DT с артикулом 3.37013. У данной детали есть аналоги с номерами: 337013, 81274200076, 81274200085. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры МАН ф2000/ТГА/SG/SU'/SR/NL/NG/ND/NM/EL/U'L/RH/Lions/Неоплан на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.