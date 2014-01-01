Точка включения до [бар] 16 Размер резьбы M12 x 1,5 Точка включения [бар] 5,3

Запчасть датчик давления воздуха 0-16 bar 5.3 +-0.4 M12x1.5 3.37009 представлена по производителю DT с артикулом 3.37009. У данной детали есть аналоги с номерами: 337009, 81274210151. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления воздуха 0-16 bar 5.3 +-0.4 M12x1.5 3.37009 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.