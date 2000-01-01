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Щуп уровня жидкости MAN F2000 TGA TGS TGX артикул 337007 DT SPARE PARTS в Алматы

337007 DT SPARE PARTS Щуп уровня жидкости MAN F2000 TGA TGS TGX
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337007
Наименование Щуп уровня жидкости MAN F2000 TGA TGS TGX
Вес [г] 25
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 7,8
Длина [мм] 125
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Щуп уровня жидкости MAN F2000 TGA TGS TGX DT SPARE PARTS с артикулом 337007 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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