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Датчик температуры MAN TGA TGS TGX TGL двигатель D0834 D0836 D2066 D2842 D2876 артикул 337005 DT SPARE PARTS в Алматы

337005 DT SPARE PARTS Датчик температуры MAN TGA TGS TGX TGL двигатель D0834 D0836 D2066 D2842 D2876
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337005
Наименование Датчик температуры MAN TGA TGS TGX TGL двигатель D0834 D0836 D2066 D2842 D2876
Вес [г] 73
Гарантия 2 года гарантии
Ширина зева гаечного ключа 27
Длина [мм] 60
Размер резьбы M16 x 1,5
Количество втычных контактов 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик температуры MAN TGA TGS TGX TGL двигатель D0834 D0836 D2066 D2842 D2876 DT SPARE PARTS с артикулом 337005 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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