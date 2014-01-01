|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337005
|Наименование
|Датчик температуры MAN TGA TGS TGX TGL двигатель D0834 D0836 D2066 D2842 D2876
|Вес [г]
|73
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ширина зева гаечного ключа
|27
|Длина [мм]
|60
|Размер резьбы
|M16 x 1,5
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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