|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337004
|Наименование
|Датчик давления наддува ЛиАЗ двигатель Ман 51274210216
|для оригинального номера
|51.27421.0180
|Вес [г]
|150
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|6,4
|Расстояние между отверст. (мм)
|48,5
|Длина [мм]
|360
|Количество втычных контактов
|4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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