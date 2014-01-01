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Датчик давления масла Ман Командор 81274210109 артикул 337003 DT SPARE PARTS в Алматы

337003 DT SPARE PARTS Датчик давления масла Ман Командор 81274210109
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337003
Наименование Датчик давления масла Ман Командор 81274210109
Вес [г] 151
Гарантия 2 года гарантии
Точка включения до [бар] 5
Размер резьбы M18 x 1,5
Точка включения [бар] 0,25

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Датчик давления масла Ман Командор 81274210109 DT SPARE PARTS с артикулом 337003 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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