Точка включения до [бар] 5 Размер резьбы M18 x 1,5 Точка включения [бар] 0,25

Запчасть датчик давления масла с проводком представлена по производителю DT с артикулом 3.37002. У данной детали есть аналоги с номерами: 337002, 81274210088. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик давления масла с проводком на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.