область температуры от [°C] -40 Диапазон температуры до [°C] 130 Размер резьбы M10 x 1

Запчасть датчик температуры 40°C +130°C M10x1 байонет 1контакт МАН Ф90 337001 DT представлена по производителю DT с артикулом 337001. У данной детали есть аналоги с номерами: 337001, 81274210077, 812742100. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры 40°C +130°C M10x1 байонет 1контакт МАН Ф90 337001 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.