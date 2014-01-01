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датчик температуры -40°C-+130°C M10x1 байонет 1контакт MAN F90, 337001, DT артикул 337001 DT SPARE PARTS в Алматы

337001 DT SPARE PARTS датчик температуры -40°C-+130°C M10x1 байонет 1контакт MAN F90, 337001, DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 337001
Наименование датчик температуры -40°C-+130°C M10x1 байонет 1контакт MAN F90, 337001, DT
Вес [г] 20
Гарантия 2 года гарантии
область температуры от [°C] -40
Диапазон температуры до [°C] 130
Размер резьбы M10 x 1
Запчасть датчик температуры 40°C +130°C M10x1 байонет 1контакт МАН Ф90 337001 DT представлена по производителю DT с артикулом 337001. У данной детали есть аналоги с номерами: 337001, 81274210077, 812742100. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик температуры 40°C +130°C M10x1 байонет 1контакт МАН Ф90 337001 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить датчик температуры -40°C-+130°C M10x1 байонет 1контакт MAN F90, 337001, DT DT SPARE PARTS с артикулом 337001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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