|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|337001
|Наименование
|датчик температуры -40°C-+130°C M10x1 байонет 1контакт MAN F90, 337001, DT
|Вес [г]
|20
|Гарантия
|2 года гарантии
|область температуры от [°C]
|-40
|Диапазон температуры до [°C]
|130
|Размер резьбы
|M10 x 1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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