|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|336010
|Наименование
|Выключатель массы МАН ТГА ТГС ТГХ
|для оригинального номера
|81.25506.6120
|Вес [г]
|238
|Гарантия
|2 года гарантии
|Напряжение [В]
|24
|Сила тока [A]
|250
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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