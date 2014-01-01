Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 336001 Наименование Крышка АКБ MAN TGA/TGS (узкая) с защелками 3.36001, DT Вес [г] 1534 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть крышка АКБ МАН ТГА/ТГС (узкая) с защелками 3.36001 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.36001. У данной детали есть аналоги с номерами: 336001, 200456, 336001OE, 18200167, M5005334, 81418600144, MNBODY250. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия крышка АКБ МАН ТГА/ТГС (узкая) с защелками 3.36001 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.