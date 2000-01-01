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Насос омывателя стекла МАН Ф2000 Л2000 М2000 Ф90 артикул 335120 DT SPARE PARTS в Алматы

335120 DT SPARE PARTS Насос омывателя стекла МАН Ф2000 Л2000 М2000 Ф90
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 335120
Наименование Насос омывателя стекла МАН Ф2000 Л2000 М2000 Ф90
для оригинального номера 246 083 001 006
Вес [г] 75
Гарантия 2 года гарантии
Напряжение [В] 24

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос омывателя стекла МАН Ф2000 Л2000 М2000 Ф90 DT SPARE PARTS с артикулом 335120 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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