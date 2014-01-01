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Мотор стеклоочистителя МАН ТГА артикул 335001 DT SPARE PARTS в Алматы

335001 DT SPARE PARTS Мотор стеклоочистителя МАН ТГА
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 335001
Наименование Мотор стеклоочистителя МАН ТГА
Сторона установки спереди
Вес [г] 1613
Гарантия 2 года гарантии
Напряжение [В] 24

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Мотор стеклоочистителя МАН ТГА DT SPARE PARTS с артикулом 335001 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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