Длина [мм] 1415 Ширина [мм] 10 Параметр AVX10X1415 Количество ремней 2

Запчасть ремень клиновой 10*1415 комплект из 2-ух шт. 3.34448SP представлена по производителю DT с артикулом 3.34448SP. У данной детали есть аналоги с номерами: 334448SP, 334448, 81968200054. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень клиновой 10*1415 комплект из 2-ух шт. 3.34448SP на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.