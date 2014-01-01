Длина [мм] 1415 Ширина [мм] 10 Параметр AVX10X1415 Количество ремней 2

Запчасть ремень 3.34448 DT представлена по производителю DT с артикулом 3.34448. У данной детали есть аналоги с номерами: 334448, 334448SP, 81968200054. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень 3.34448 DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.