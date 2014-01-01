Длина [мм] 1640 Ширина [мм] 10 Параметр AVX10X1640 Количество ремней 2

Запчасть ремень кт. 2 шт 10x1640\Omn МАН D2066/D2676/D2866/D2876 3.34447 представлена по производителю DT с артикулом 3.34447. У данной детали есть аналоги с номерами: 334447, 334447SP, 81968200053. Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень кт. 2 шт 10x1640\Omn МАН D2066/D2676/D2866/D2876 3.34447 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.