Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 1366 Ширина [мм] 14,2 Количество ребер 4 Параметр 4PK1366

Запчасть ремень поликлиновый 4PK1366 МАН D0834/36 3.34347 представлена по производителю DT с артикулом 334347. У данной детали есть аналоги с номерами: 334347 Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновый 4PK1366 МАН D0834/36 3.34347 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.