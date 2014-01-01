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Ремень поликлиновый 4PK1366 MAN D0834/36 3.34347 артикул 334347 DT SPARE PARTS в Алматы

334347 DT SPARE PARTS Ремень поликлиновый 4PK1366 MAN D0834/36 3.34347
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 334347
Наименование Ремень поликлиновый 4PK1366 MAN D0834/36 3.34347
Материал EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Вес [г] 80
Гарантия 2 года гарантии
Длина [мм] 1366
Ширина [мм] 14,2
Количество ребер 4
Параметр 4PK1366
Запчасть ремень поликлиновый 4PK1366 МАН D0834/36 3.34347 представлена по производителю DT с артикулом 334347. У данной детали есть аналоги с номерами: 334347 Ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремень поликлиновый 4PK1366 МАН D0834/36 3.34347 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремни двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень поликлиновый 4PK1366 MAN D0834/36 3.34347 DT SPARE PARTS с артикулом 334347 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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